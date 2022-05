Ουκρανία: Μεγάλο πλήγμα σε φορτίο δυτικών όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις (video)

Την καταστροφή ενός μεγάλου φορτίου δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού στη βορειοδυτική Ουκρανία το οποίο προοριζόταν για ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το φορτίο χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

«Πύραυλοι Kalibr υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς από θαλάσσια βάση κατέστρεψαν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Μαλιν στην περιοχή Ζιτομιρ μια μεγάλη παρτίδα όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα όπλα προορίζονταν για τις ουκρανικές δυνάμεις στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, μια ρωσόφωνη περιοχή που ελέγχεται εν μέρει από αυτονομιστές φιλορώσους από το 2014 και τώρα είναι θέατρο των πιο σκληρών μαχών στην Ουκρανία.

🇷🇺🇺🇦

Yesterday’s missile launch from the Black Sea at railways in #Zhytomir region (posted about it yesterday)

The Rus MOD says a rail junction & a shipment of foreign weapons was destroyed pic.twitter.com/LhUWtcWI3t

— Tony (@Cyberspec1) May 21, 2022