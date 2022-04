Ουκρανία: Δραματική η κατάσταση στο Azovstal – Η έκκληση του διοικητή των πεζοναυτών

Ολοένα και πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στο Azovstal στη Μαριούπολη. Ο διοικητής των πεοναυτών Serhiy Volyna λέει ότι περίπου 600 στρατιώτες είναι τραυματίες και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση, δεν υπάρχουν φάρμακα και ζουν κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

Ακόμα, κάνει έκκληση για τους εκατοντάδες πολίτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά αλλά και άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε υπόγεια για να προστατευτούν ενώ τους τελειώνουν τα τρόφιμα και το νερό.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 27, 2022