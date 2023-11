Ουκρανικός πύραυλος σκότωσε Ρωσίδα ηθοποιό εν ώρα παράστασης (video)

Μια Ρωσίδα ηθοποιός σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση ενώ έδινε παράσταση ενώπιον ρωσικών στρατευμάτων σε μια ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με το θέατρο όπου εργαζόταν.

Το ρωσικό θέατρο όπου η 40χρονη ηθοποιός Πολίνα Μένσιχ εργαζόταν ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονμπάς. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει λεπτομέρειες του περιστατικού αλλά αξιωματούχοι του στρατού και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε ουκρανική επίθεση στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου.

Ερευνητής του ρωσικού στρατού τον οποίο επικαλέστηκε η ρωσική κρατική τηλεόραση είπε ότι επλήγησαν από πυραύλους HIMARS ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο σε χωριό της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το οποίο αναφέρθηκε ως Κουμάτσοβο, αλλά οι Ουκρανοί το λένε Κουμάτσοβε και το οποίο απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.

Ο μη κατονομαζόμενος ερευνητής είπε ότι σκοτώθηκε ένας άμαχος, για τον οποίο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν έκανε λόγο για απώλειες από την πλευρά του στρατού. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν έκανε λόγο για θύματα από την επίθεση.

Ουκρανοί διοικητές είπαν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν μια ρωσική τελετή απονομής στρατιωτικών βραβείων στοχοθετώντας την 810η Ναυτική Ταξιαρχία Πεζικού της Ρωσίας. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ουκρανός στρατιωτικός διοικητής, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτή και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επαληθευτεί, και το οποίο αναρτήθηκε στη φιλορωσική πλατφόρμα Telegram, δείχνει στρατιώτες να παρακολουθούν τη Μένσιχ να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα επί σκηνής την ημέρα εκείνη που γιορτάζουν οι δυνάμεις πυροβολικού του ρωσικού στρατού. Την ώρα του τραγουδιού ξαφνικά σείεται το θέατρο από μια έκρηξη και ακούγονται να σπάνε τζάμια, ενώ στη συνέχεια σβήνουν τα φώτα και κάποιο πρόσωπο εμφανίζεται στην κάμερα να μιλάει υβριστικά.

Ο Μπρόβντι είπε ότι η επίθεση είναι “αντίποινα για την 128η”— μια αναφορά στο ρωσικό πλήγμα αυτό τον μήνα με στόχο στρατιώτες από την 128η Ορεινή Ταξιαρχία Εφόδου κατά την οποία η ταξιαρχία είπε ότι σκοτώθηκαν 19 στρατιώτες της. Σχολιάζοντας την επίθεση στο Κουμάτσοβο, κάποιοι φιλορώσοι μπλόγκερς εξέφρασαν οργή γιατί επιτράπηκε να συγκεντρωθούν τόσοι πολλοί στρατιώτες εντός του βεληνεκούς των ουκρανικών πυραύλων.

