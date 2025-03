Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 15 τραυματίες από το ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ντνίπρo

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή την πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 15 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόβσκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ αναφέρει ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και εστιατόριο, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Dnipro city. Russians attacked a restaurant and a hotel. People were relaxing there on Friday. Terrorism. Intentional killing of civilians pic.twitter.com/aM5cEDnBXs

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πόλης», έγραψε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, συμπληρώνοντας πως «τα περισσότερα εξ αυτών καταρρίφθηκαν».

Terrifying footage from Dnipro, the attack continues… There is also information about strike near one of the shopping centers in Dnipro pic.twitter.com/lwPuzdGTp6