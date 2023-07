Ουκρανία: “Σκληρές μάχες” κατά του ρωσικού στρατού στα ανατολικά – Σθεναρή αντίσταση από τους εισβολείς, λέει το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε τέσσερις ζώνες της γραμμής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία όπου διεξάγονται “σκληρές μάχες”, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ.

“Ο εχθρός προωθείται στους τομείς Αβντιίβκα, Μαριίνκα, Λίμαν” έγραψε η υφυπουργός στο Telegram. “Προωθείται και στον τομέα Σβατόβοε”. “Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη”, συνέχισε. “Μαίνονται παντού σφοδρές μάχες”.

⚡️General Staff: Russia launches 11 missile attacks, 40 airstrikes against Ukraine.



Over the past 24 hours, Russian troops have launched 11 missile attacks and 40 airstrikes and hit Ukraine about 30 times with multiple rocket launchers, the General Staff of Ukraine’s Armed…