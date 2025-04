Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους στην πόλη Μάρχανετς – Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 30 τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκε την Τετάρτη (23/4) σε ανατολικές, νότιες και κεντρικές περιοχές της Ουκρανίας.

Μάλιστα σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ντνιπροπετρόβσκ, Σέρχι Λίσακ, από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους στην πόλη Μάρχανετς έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 30.

Significant fires in the Ukrainian cities of Odesa and Poltava following Russian drone strikes tonight. pic.twitter.com/nHf1VhxZUL

Στην περιφέρεια της Πολτάβα καταγράφηκαν καταστροφές σε επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, ενώ δύο πολίτες τραυματίστηκαν στην Οδησσό, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές το πρωί της Τετάρτης.

Παράλληλα, μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν επιθέσεις στη γύρω περιοχή του Κιέβου, αλλά και στη Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Right now, Odesa is in flames after a deadly wave of Russian drone strikes. The city is burning. pic.twitter.com/414LMzNebb