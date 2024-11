Ουκρανία: Με φόντο κλιμάκωσης αλλά και διπλωματικών ζυμώσεων για διέξοδο, η Γερμανία επαναφέρει την ανάγκη για καταφύγια

Επέκταση των καταφυγίων της σε περίπτωση πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία για τους πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild. Αιτιολογία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤNews στη Γερμανία, Γιώργος Παππάς, είναι η διαπίστωση των αρχών ότι η χώρα διαθέτει λίγα καταφύγια. Οι πολίτες ενθαρρύνονται να φτιάξουν ιδιωτικά, ακόμη και στα γκαράζ τους, ενώ σχεδιάζεται και ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Εν μέσω της νέας κλιμάκωσης μετά την εκτόξευση του υπό δοκιμή ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου, αλλά και τη χρήση δυτικών πυραύλων από την Ουκρανία σε έδαφος της Ρωσίας, συνεχίζεται η συζήτηση για διπλωματική λύση και λήξη του πολέμου που εντάσσεται στις προτεραιότητες της επόμενης αμερικανικής κυβέρνησης. Για συμμετοχή και των Ευρωπαίων σε διπλωματικές πρωτοβουλίες έκανε λόγο ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το επιτελείο Τραμπ μιλάει για ειρήνη σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, διαμηνύει το Κρεμλίνο. Οι λέξεις «ειρήνη» ή «ειρηνευτικό σχέδιο» προέρχονται από τους υποστηρικτές του Τραμπ και όσους προορίζονται για μελλοντικές θέσεις στην κυβέρνηση του. Τέτοιες λέξεις δεν είχαμε ακούσει από την τωρινή κυβέρνηση», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου θα επιδιώξει η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ο «επόμενος» σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Ο Μάικ Γουόλτς διευκρίνισε ότι έχει ήδη συναντηθεί με τον προκάτοχό του, Τζέικ Σάλιβαν ενώ οι συνεργάτες του εκλεγμένου προέδρου εργάζονται με την απερχόμενη κυβέρνηση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Την ανησυχία ότι η Ουκρανία μετατρέπεται σε πεδίο δοκιμών για τα ρωσικά όπλα εξέφρασε ο πρόεδρος Ζελένσκι, απευθύνοντας νέα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους του για περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Για καταστροφή ουκρανικών ντρόουν και πυραύλων κατασκευασμένων στο εξωτερικό στην περιφέρεια του Κουρσκ κάνουν λόγο οι τοπικές Αρχές. Ενώ ρωσικά μέσα ανήρτησαν βίντεο με Βρετανό μισθοφόρο, όπως υποστηρίζουν, ο οποίος συνελήφθη ενώ πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών στο Κουρσκ.

