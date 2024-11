Ουκρανία: Κλιμάκωση του ηλεκτρονικού πολέμου με καταρρίψεις drones – Στις φλόγες πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ροστόφ της Ρωσίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο κυρίως την περιφέρεια του Ροστόφ, που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου σημαντική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στην περιφέρεια του Ροστόφ, σημαντική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε «μια βιομηχανική εγκατάσταση» στην περιοχή Καμένσκι και περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες έχουν σταλεί επιτόπου, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Γιούρι Σλιοσουάρ, ο οποίος έκανε λόγο στο Telegram για μια «μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών» που είχε στόχο την περιφέρειά του.

After an overnight drone attack, flames are now consuming the "Atlas" oil refinery in Russia’s Rostov region.



As is the custom, officials initially claimed that all drones over the region were shot down. pic.twitter.com/MNRwJ8gzbP