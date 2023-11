Ουκρανία: Εμπορικό πλοίο φορτωμένο με σιτηρά πιθανολογείται ότι χτύπησε σε θαλάσσια νάρκη και υπέστη ζημιές

Εμπορικό πλοίο φορτωμένο με σιτηρά υπέστη μικρές ζημιές στα ανοιχτά της Ουκρανίας και ενδέχεται να έπεσε σε θαλάσσια νάρκη, σύμφωνα με ειδικούς του ναυτιλιακού τομέα και μια πηγή της ουκρανικής κυβέρνησης.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Georgia S, με σημαία Λιβερίας, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Πιβντένιι της Ουκρανίας και χτυπήθηκε στην ανοιχτή θάλασσα την Πέμπτη. Μια ουκρανική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είναι πιθανό να χτυπήθηκε από νάρκη.

Η εταιρεία Seagate Navigation, που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ως διαχειρίστρια του πλοίου, δεν έχει προβεί σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic, το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι της Κωστάντζας, στη Ρουμανία.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι έπληξε στις 8 Οκτωβρίου εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας και ως αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος με καταγωγή από τις Φιλιππίνες σκοτώθηκε κι ένα τραυματίστηκε.

Video for Nov. 8, 2023, of what is reported to be a Russian missiles strike on a Liberian flagged bulk cargo ship in the port of Odessa, Ukraine.#OSINT #Counteroffensive #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/i7M9W1do64