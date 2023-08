Ουαλία: Σκηνή κατασκηνωτών με μωρό καταπλακώθηκε από όχημα – Εννέα τραυματίες

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατασκηνωτές και καταπλάκωσε σκηνή όπου υπήρχε βρέφος.

Our thoughts are with those campers impacted by this awful incident at Newgale campsite and wish them a speedy recovery. We saw the emergency services rushing west near Haverfordwest last night. https://t.co/A0j5IA0U9e