Ουαλία: Επίθεση με μαχαίρι κοντά σε σχολείο

Για «σοβαρή επίθεση» στο Aberfan, στη νότια Ουαλία , μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Ευδοξία Λυμπέρη συμπληρώνοντας ότι η αστυνομία επιβεβαιώνει επίθεση με τουλάχιστον έναν τραυματία και μάλιστα επισημαίνει ότι δέχτηκε έκτακτη κλήση στις 9 το πρωί. Οι πρώτες αναφορές λένε ότι μια έγκυος μαχαιρώθηκε, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή.

Πολλά σχολεία φέρεται να τέθηκαν σε προληπτικό lockdown, με τα παιδιά να κρατούνται «εντός για την προστασία τους».

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.



Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI