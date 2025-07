Οργή Νετανιάχου για το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από τον Στάρμερ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε έντονα χθες, Τρίτη (29/7) τον Βρετανό ομόλογό του για το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι «ο Στάρμερ επιβραβεύει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμωρεί τα θύματά της».

Το μήνυμα που ανήρτησε ο Iσραηλινός πρωθυπουργός στην πλατφόρμα Χ αναφέρει επίσης: «Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα του Ισραήλ ΣΗΜΕΡΑ θα απειλήσει την Βρετανία ΑΥΡΙΟ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."