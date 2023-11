Ολλανδία: Προπηλακίστηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ γιατί μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης σε εκδήλωση για το κλίμα

Ένα δυσάρεστο επεισόδιο συνέβη στην Ολλανδία με θύμα την διάσημη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ η οποία προπηλακίστηκε από έναν άνδρα που ενοχλήθηκε για τις φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις της.

Έχοντας καλέσει μια Αφγανή και μια Παλαιστίνια για να μιλήσουν σε μια διαδήλωση για το κλίμα η Τούνμπεργκ δήλωσε ότι «το κίνημα για το κλίμα πρέπει να ακούσει τις φωνές εκείνων που καταπιέζονται και εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς διεθνής αλληλεγγύη».

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ιστότοπος nexta.tv φαίνεται αμέσως μετά ένας άνδρας να πλησιάζει την Τούνμπερκ και να προσπαθεί να της πάει από τα χέρι το μικρόφωνο. «Ήρθα εδώ για μια διαδήλωση για το κλίμα, όχι για μια πολιτική άποψη», πρόλαβε να πει πριν η ασφάλεια τον απομακρύνει από την σκηνή. Απτόητη η 20χρονη ακτιβίστρια φώναξε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να την παρακολουθήσει: «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για το κλίμα στην κατεχόμενη γη» ανέφερε για το Ισραήλ.

Greta Thunberg was briefly interrupted by a man who approached her on stage after she invited a #Palestinian and an Afghan woman to speak at a climate protest in the #Dutch capital.



The Swedish activist, speaking in a traditional black and white Palestinian scarf, said the… pic.twitter.com/Ma7HGBcolw