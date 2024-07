ΟΗΕ: Ζητάει «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου μετά την επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο και ο διοικητής των κυανόκρανων στη χώρα αυτή απηύθυναν τις πρώτες πρωινές ώρες έκκληση προς τα μέρη να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, μετά την εκτόξευση πυραύλου η οποία σκότωσε παιδιά και εφήβους στα κατεχόμενα και προσαρτημένα Υψίπεδα του Γκολάν χθες Σάββατο, εξέλιξη η οποία ανεβάζει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Η επίθεση εναντίον γηπέδου ποδοσφαίρου σε χωριό των Δρούζων στα Υψίπεδα του Γκολάν είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ για την εκτόξευση. Η οργάνωση διέψευσε ότι ευθύνεται.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μέσω X, η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ απειλεί να «πυροδοτήσει μία ευρύτερη ανάφλεξη» και να προκαλέσει «απίστευτη καταστροφή σε όλη την περιοχή».

We urge the parties to exercise maximum restraint & to put a stop to the ongoing intensified exchanges of fire. It could ignite a wider conflagration that would engulf the entire region in a catastrophe beyond belief.

UNIFIL and @UNSCOL are in contact with both Lebanon & Israel.