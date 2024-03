ΟΗΕ: Το Ισραήλ ανακαλεί τον πρεσβευτή του για διαβουλεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του ισραηλινού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν για διαβουλεύσεις, κατηγορώντας τον ΟΗΕ για προσπάθεια αποσιώπησης της έκθεσης για τους βιασμούς που διέπραξαν μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

«Έδωσα εντολή στον πρεσβευτή μας στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν να επιστρέψει στο Ισραήλ για επείγουσες διαβουλεύσεις σχετικά με την προσπάθεια αποσιώπησης της σοβαρής έκθεσης του ΟΗΕ για τους μαζικούς βιασμούς που διέπραξαν η Χαμάς και οι συνεργοί της στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρει ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

