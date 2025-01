Οι «βλέψεις» Τραμπ και Μασκ για ένα νέο χάρτη των ΗΠΑ – Η επιστροφή του Δόγματος Μονρόε και ο «πόλεμος» με τον Τριντό

Τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά βάζει στον δικό του χάρτη των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε – δέκα ημέρες προτού ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ – δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης.

Πιο αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Τρίτη, τη φιλοδοξία του να προσαρτήσει τη διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, δια της βίας αν χρειαστεί, σε μια ασυνάρτητη και προκλητική συνέντευξη Τύπου που προκάλεσε αυστηρές απαντήσεις από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Το ραντεβού με τον Τύπο από το Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του στη Φλόριντα, υποτίθεται ότι θα αφορούσε μια επένδυση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ ξεμπέρδεψε στα γρήγορα με αυτό το θέμα για να συνεχίσει αναφερόμενος για περισσότερο από μία ώρα σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Όταν ερωτήθηκε, αν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξει προσφυγή στις ένοπλες δυνάμεις για να προσαρτηθούν η διώρυγα του Παναμά, αρτηρία ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, και η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω για καμιά από τις δύο».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει ήδη ισχυριστεί επανειλημμένα ότι θέλει να πάρει πίσω τη διώρυγα του Παναμά, που κατασκευάσθηκε από τις ΗΠΑ και εγκαινιάσθηκε το 1914, αν δεν μειωθεί η τιμή των διοδίων για τα αμερικανικά πλοία. Χθες επέκρινε επίσης, τη συμφωνία που συνήφθη το 1977 από τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, η οποία κατέληξε στη μεταβίβαση του ελέγχου της διώρυγας του Παναμά το 1999. «Δεν μας φέρονται σωστά. Βάζουν τα πλοία μας να πληρώνουν περισσότερο από τα πλοία άλλων χωρών», ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μας κοροϊδεύουν γιατί πιστεύουν ότι είμαστε βλάκες. Τώρα όμως δεν είμαστε βλάκες», δήλωσε.

Η κυριαρχία του Παναμά επί της διώρυγας «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», του απάντησε ωστόσο ο Χαβιέρ Μαρτίνες-Ατσά, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας αυτής της κεντρικής Αμερικής.

Ο γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη Γροιλανδία για μια ιδιωτική επίσκεψη ως «τουρίστας». «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς», επέμεινε μιλώντας στην τηλεόραση η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έφθανε στο Νουούκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ» εναντίον του Καναδά, αυτού του συμμάχου η ασφάλεια του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, «επιδοτείται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή της παραίτησης, τη Δευτέρα, του καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως ο Καναδάς θα πρέπει «να συγχωνευθεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια δήλωση που προκάλεσε εκνευρισμό στη βόρεια γείτονα.

Η καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Τζολί του απάντησε πως ο Καναδάς δεν θα υποχωρήσει «ποτέ μπροστά στις απειλές», ενώ ο Τζάστιν Τριντό πρόσθεσε: «Ποτέ, ουδέποτε, ο Καναδάς δεν θα γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αυτό δεν εμπόδισε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναρτήσει μερικές ώρες αργότερα στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του οποίου είναι ιδιοκτήτης, ένα χάρτη των ΗΠΑ που περιλαμβάνει ως τμήμα τους τον Καναδά.

Ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επανέλαβε επίσης τις κατηγορίες του εναντίον του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας και πάλι ότι τα μέλη του δεν πληρώνουν αρκετά σε αντάλλαγμα για την προστασία που τους παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, τα κράτη μέλη οφείλουν να αυξήσουν τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5% του ΑΕΠ τους, από το 2% που απαιτείται τώρα. «Μπορούν όλοι να το κάνουν», πρόσθεσε.

Σε μια άλλη, πιο συμβολική ανακοίνωση που προκάλεσε σοκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι μόλις επιστρέψει στο Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αλλάξουν την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε «κόλπο της Αμερικής».

Στη συνέχεια επέκρινε το Μεξικό, το οποίο «οφείλει να σταματήσει να αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους να ξεχύνονται στη χώρα μας», αναφερόμενος στο γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι περνούν λαθραία τα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε επίσης φύρδην-μίγδην στις αιολικές γεννήτριες στη θάλασσα, «οι οποίες τρελαίνουν τις φάλαινες».

Επίθεση στον Τζάστιν Τριντό εξαπέλυσε από την άλλη ο Έλον Μασκ με αφορμή την άρνηση του πρώτου να δεχθεί την ατζέντα που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει η χώρα του η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.