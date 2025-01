Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ και του υπαρχηγού του, Μαρουάν Ίσα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, επιβεβαίωσαν σήμερα, Πέμπτη (30/1) ότι ο στρατιωτικός ηγέτης της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ και ο αναπληρωτής του Μαρουάν Ίσα σκοτώθηκαν σε μάχες.

Τον Αύγουστο του 2024 ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Ντέιφ στις 13 Ιουλίου, σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή του Χαν Γιουνίς, στη Γάζα.

Ο θάνατος του Ίσα είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι Ντέιφ και Ίσα ήταν οι «εγκέφαλοι» του σχεδίου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

⚡️BREAKING: Al-Qassam Brigades spokesperson, Abu Obaida:



We announce the martyrdom of Mohammed Deif, Marwan Issa, Ghazi Abu Tamaa, Raed Thabet, and Rafi Salama. pic.twitter.com/VmiK8WkHel