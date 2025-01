Οι πρώτες συγκλονιστικές στιγμές της επιστροφής των ομήρων στη ζωή (video)

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο των τριών απελευθερωμένων πρώην ομήρων της Χαμάς, τη στιγμή που συναντώνται με τις οικογένειές τους στο νοσοκομείο Tel Hashomer στο Ramat Gan.

Η Έμιλι Νταμάρι, τυλιγμένη με ισραηλινή σημαία, φαίνεται να αγκαλιάζει τρυφερά τους συγγενείς της. Η Ρόμι Γκόνεν χάνεται στην αγκαλιά των μελών της οικογένειάς της καθώς μπαίνει σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Η Ντόρον Στέινμπρέχερ κλαίει καθώς αγκαλιάζει τα μέλη της οικογένειάς της στις αίθουσες του νοσοκομείου.

Οι τρεις γυναίκες αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες για αξιολόγηση και θεραπεία μετά από 471 ημέρες στην αιχμαλωσία της Χαμάς.

Επανενώθηκαν πρώτα με τις μητέρες τους δίπλα στα σύνορα με τη Γάζα και μετά πέταξαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο για να συναντήσουν τις υπόλοιπες οικογένειές τους.

Watch: The three hostages reuniting with their families at the hospital in Israel (credit: GPO) https://t.co/j4yGl4Wu6t pic.twitter.com/f32EIHMlpt