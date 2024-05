Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στην Γάζα του επικεφαλής της Unrwa

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa) ανακοίνωσε σήμερα (5/5) ότι το Ισραήλ του απαγόρευσε και πάλι την είσοδο στην Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που τα Ηνωμένα Εθνη προειδοποιούν για τον επερχόμενο λινό έπειτα από επτά μήνες πολέμου.

#Gaza: The Israeli Authorities continue to deny humanitarian access to the United Nations.



Just this week, they have denied – for the second time- my entry to Gaza where I planned to be with our @UNRWA teams including those on the front lines.



The past while recorded an…