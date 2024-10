Οι IDF επιβεβαίωσαν το θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν, πιθανού διαδόχου του Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε την Τρίτη (22/10) τη δολοφονία του Χασέμ Σαφιεντίν, ο οποίος ήταν ο πιθανός διάδοχος του Χασάν Νασράλα, στην ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Οι IDF ανακοινώνει ότι ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Σαφιεντίν, ο επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, εικάζεται ότι ήταν ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα μετά τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε μαζί με τον επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Αλί Χαζίμα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 4 Οκτωβρίου.

Το χτύπημα είχε στόχο το υπόγειο αρχηγείο πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, το οποίο ο στρατός λέει ότι ήταν «στην καρδιά κατοικημένης περιοχής» στο νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, γνωστό ως Νταχιγιέ.

🔴 Hashem Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.



