Ο χορός του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια μετά την ορκωμοσία του

Την παράδοση που θέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χορεύει με την Πρώτη Κυρία στην τελετή Commander-in-Chief ball τίμησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ στην τρίτη παρόμοια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρών μετά την ορκωμοσία στο Καπιτώλιο το απόγευμα της Δευτέρας. Η Πρώτη Κυρία ήταν για άλλη μία φορά αρκετά εντυπωσιακή. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ έκοψε μια τούρτα μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, κρατώντας δύο σπαθιά.

Φωτογραφίες από τον χορό του προεδρικού ζεύγους:

Μετά τον χορό του προεδρικού ζεύγους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκοψε μια τούρτα μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, κρατώντας δύο σπαθιά.

Όταν έκοψαν την τούρτα, από τα ηχεία ακούστηκε το YMCA, το τραγούδι-σύμβολο για τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χορεύει στους ρυθμούς του.

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. 🇺🇲 pic.twitter.com/o7HwSW2wPw