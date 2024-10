Ο Τζον Μπογιέγκα θα υποδυθεί τον Ότις Ρέντινγκ στη νέα βιογραφική ταινία “Otis & Zelma”

Ο Τζον Μπογιέγκα έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον θρυλικό τραγουδιστή της σόουλ Ότις Ρέντινγκ στη νέα βιογραφική ταινία “Otis & Zelma” που ακολουθεί τη μακροχρόνια σχέση του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του Ζέλμα Ρέντινγκ.

Ο Άγγλος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Φιν στην τριλογία του σίκουελ του “Star Wars” θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Ντανιέλ Ντίντγουιλερ.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα εξιστορεί τη ζωή του Ότις Ρέντινγκ και θα παρακολουθεί «τα 10 σύντομα χρόνια που έζησαν μαζί ο Ότις και η Ζέλμα και την αιώνια ιστορία αγάπης τους μετά τον θάνατό του». «Η ανθεκτικότητα και η αποφασιστικότητα της Ζέλμα να διατηρήσει τη μουσική του κληρονομιά τα τελευταία 56 χρόνια την τροφοδοτεί, όπως τροφοδοτούσε τον Ότις η αγάπη του για τη Ζέλμα» αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.

Γνωστός για τις επιτυχίες του “(Sittin’ On) the Dock of the Bay”, «Respect», “These Arms of Mine“, “I’ve Been Loving You Too Long” και “Hard to Handle“, ο Ότις Ρέντινγκ γρήγορα έγινε σούπερ σταρ της σόουλ μουσικής τη δεκαετία του ‘60. Νωρίτερα, γνώρισε τη Ζέλμα όταν ήταν 18 ετών και παντρεύτηκαν το 1961. Η εκκολαπτόμενη καριέρα του Ρέντινγκ συντομεύτηκε τραγικά όταν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1967. Ήταν 26 ετών.

Την ταινία “Otis & Zelma” θα σκηνοθετηθεί από τη Τσάνινγκ Γκόντφρι Πίπλς σε σενάριο της Ντονέτα Λαβίνια Γκρέις. Η ταινία έχει λάβει την πλήρη υποστήριξη της Ζέλμα Ρέντινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος