Ο Τραμπ διαψεύδει ότι ο Μασκ ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο για πιθανό πόλεμο με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, πρόκειται να ενημερωθεί στο Πεντάγωνο για το άκρως απόρρητο σχέδιο του αμερικανικού στρατού για πιθανό πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει με την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δεσμοί του δισεκατομμυριούχου συμμάχου του με το Πεκίνο δημιουργούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο Μασκ επισκέφθηκε πράγματι το Πεντάγωνο την Παρασκευή, αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι ήταν «εκεί για το DOGE, όχι για την Κίνα» – αναφερόμενος στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ, το οποίο επεκτείνει την προσπάθειά του για μείωση του κόστους στο υπουργείο Άμυνας.

«Δεν θέλω να το δείξω σε κανέναν. Ξέρετε ότι μιλάτε για πιθανό πόλεμο με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Δεν θέλουμε να έχουμε έναν πιθανό πόλεμο με την Κίνα, αλλά μπορώ να σας πω ότι, αν είχαμε, είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να τον χειριστούμε».

«Σίγουρα δεν θα το έδειχνες σε έναν επιχειρηματία… Ο Ίλον έχει επιχειρήσεις στην Κίνα και θα ήταν ίσως ευάλωτος σε αυτό», σημείωσε.

