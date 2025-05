Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία – Η πρώτη μετά την κήρυξη του πολέμου των δασμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (8/5) μια σημαντική συμφωνία με τη Βρετανία, την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους από όταν ξεκίνησε την παγκόσμια παγκόσμια επιβολή δασμών.

Η συμφωνία έρχεται ένα μήνα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μαζικούς δασμούς σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει αυτό που ο Τραμπ θεωρεί αθέμιτο εμπόριο.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη: «Ακριβώς μετά από τέσσερις εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, οι δύο χώρες κατέληξαν σε μία εμπορική συμφωνία ιστορικού χαρακτήρα, όπως την χαρακτήρισαν οι δύο ηγέτες κατά την κοινή παρουσίασή της. Πρόκειται για μία πρώτη ένδειξη που πρέπει να σας πω ότι η επιβολή των δασμών από το Ντόναλντ Τραμπ είναι τελικά και διαπραγματευτικό εργαλείο, καθώς, όπως είπε, σήμερα αποδεικνύουμε ότι όταν μια χώρα μας φέρνει στο τραπέζι σοβαρές προτάσεις, εμείς είμαστε ανοικτοί, συζητάμε και βρίσκουμε λύσεις».

«Επομένως, θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες, όπως είπε ο κ. Τραμπ. Προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με άλλες χώρες. Η οικονομική ασφάλεια είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είπαν οι δύο ηγέτες και χωρίς να δώσουν πολλές λεπτομέρειες είπαν ότι θα αυξηθούν οι βρετανικές εισαγωγές αμερικανικών κυρίως αγροτικών προϊόντων, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και τα μη δασμολογικά εμπόδια, θα δημιουργηθεί μία ζώνη εμπορίου αλουμινίου και χάλυβα και μία εφοδιαστική αλυσίδα φαρμακευτικών προϊόντων. Το 10% των δασμών παραμένουν», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το Οβάλ Γραφείο για την ανακοίνωση της συμφωνίας δήλωσε «ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι καταλήξαμε σε μια επαναστατική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Με αυτή τη συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο ενώνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνοντας ότι η αμοιβαιότητα και η δικαιοσύνη είναι μια ουσιαστική και ζωτική αρχή του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου από το Οβάλ Γραφείο.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια αυξημένης πρόσβασης στην αγορά για τις αμερικανικές εξαγωγές, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, αυξάνοντας δραματικά την πρόσβαση για το αμερικανικό βόειο κρέας, την αιθανόλη και σχεδόν όλα τα προϊόντα που παράγονται από τους σπουδαίους αγρότες μας», προσέθεσε.

Ο χάλυβας είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη συμφωνία που θα κάνει και τις δύο χώρες ισχυρότερες, είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια μάλιστα παρουσίασε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον οποίο είχε καλέσει τηλεφωνικά.

Ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την ανακοίνωση της συμφωνίας «φανταστική, ιστορική ημέρα» και έκανε λόγο για «έναν πραγματικό φόρο τιμής στην ιστορία που έχουμε να συνεργαζόμαστε τόσο στενά».

Στη συνέχεια επαίνεσε τη διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, η οποία, όπως είπε, έχει κάνει «απίστευτη δουλειά».

Παρόλο που ο Τραμπ εξήρε την εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδέχθηκε επίσης ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά να γίνει.

«Οι τελικές λεπτομέρειες γράφονται», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Τις επόμενες εβδομάδες, θα τα έχουμε όλα πολύ οριστικά».

Την ώρα της συνέντευξης Τύπου σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και σε κάποιες από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Σήμερα είναι μια απίστευτη μέρα για την Αμερική, καθώς παραδίδουμε την πρώτη μας δίκαιη, ανοικτή και αμοιβαία εμπορική συμφωνία – κάτι για το οποίο οι προηγούμενοι Πρόεδροί μας δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ. Μαζί με τον ισχυρό μας Σύμμαχο, το Ηνωμένο Βασίλειο, πετύχαμε την πρώτη, ιστορική Εμπορική Συμφωνία από την Ημέρα της Απελευθέρωσης. Στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας, η Αμερική θα αυξήσει 6 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε εξωτερικά έσοδα από τους δασμούς 10%, 5 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τους μεγάλους μας κτηνοτρόφους, αγρότες και παραγωγούς και θα ενισχύσει την Εθνική Ασφάλεια τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της δημιουργίας μιας Ζώνης Εμπορίου Αλουμινίου και Χάλυβα και μιας ασφαλούς αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων. Αυτή η συμφωνία δείχνει ότι αν σέβεστε την Αμερική και φέρνετε σοβαρές προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η Αμερική είναι ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν – Μείνετε συντονισμένοι!».

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η αυξημένη πρόσβαση στην αγορά για τους Αμερικανούς εξαγωγείς θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια.

Είπε ακόμα ότι οι βασικοί δασμοί 10% θα παραμείνουν σε ισχύ. «Συμφώνησαν να ανοίξουν τις αγορές τους και αυτό θα προσθέσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ευκαιρίες για τους Αμερικανούς εξαγωγείς», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε δασμούς 10%, οι οποίοι θα αποφέρουν έσοδα ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις Ηνωμένες Πολιτείες», προσέθεσε.

Χαρακτήρισε τον Τραμπ ως τον «καλύτερο διαπραγματευτή». «Έτσι, είναι ο πιο κοντινός που πετυχαίνει συμφωνίες που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πετύχουμε, επειδή καταλαβαίνει τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Λούτνικ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εκπληρώνει την υπόσχεση για την προστασία των αυτοκινητοβιομηχανιών και του τομέα του χάλυβα.

«Υποσχέθηκα να προστατεύσω τους Βρετανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και να σώσω την χάλυβα», ανέφερε ο Στάρμερ στο X. «Αυτή η συμφωνία εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση. Και οι Βρετανοί εργαζόμενοι, οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις θα νιώσουν το όφελος», προσέθεσε.

