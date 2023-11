Ο Πάτρικ Ντέμπσι ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο «πιο σέξι άνδρας στον κόσμο» σε ηλικία 57 ετών

Ο 57χρονος ηθοποιός Πάτρικ Ντέμπσι που έχει συμπληρώσει μια λαμπρή πορεία 30 ετών στο Χόλιγουντ ανακηρύχθηκε ως«πιο σέξι άντρας εν ζωή» από το περιοδικό People. Η επιλογή του ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του “Jimmy Kimmel Live!” καθώς ο παρουσιαστής παρουσίασε το αστέρι του “Grey’s Anatomy” στην εκπομπή. Ο Ντέμπσι πήρε το στέμμα από τον ηθοποιό του «Captain America» Κρις Έβανς, αφού κέρδισε τους φιναλίστ Πέδρο Πασκάλ, Τίμοθι Σαμαλέτ, Τζέιμι Φοξ και Λένι Κράβιτς.

«Χαίρομαι που συμβαίνει σε αυτό το σημείο της ζωής μου» δήλωσε ο δημοφιλής ηθοποιός, «Είναι ωραίο να έχω την αναγνώριση, και σίγουρα ο εγωισμός μου παίρνει λίγο χτύπημα, αλλά μου δίνει την πλατφόρμα να το χρησιμοποιήσω για κάτι θετικό» ανέφερε ο ηθοποιός. Το τεύχος People με το εξώφυλλο του Dempsey θα βγει στα περίπτερα την Παρασκευή.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε που ο Πάτρικ Ντέμπσι εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη ως ο νευροχειρουργός Ντέρεκ «McDreamy» Σέφερντ στο Grey’s Anatomy του ABC. Eκτοτε πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες, δοκίμασε τι δυνάμεις του ως οδηγός αγώνων και δημιούργησε το Dempsey Center, το οποίο ίδρυσε προς τιμήν της αείμνηστης μητέρας του για να υποστηρίξει τους ασθενείς με καρκίνο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

