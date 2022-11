Ο ουκρανικός στρατός μπήκε στη Χερσώνα – Η αντίδραση της Μόσχας

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αφού βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως και απειλώντας να «εξοντώσει» όποιον Ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση. «Έχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο – να παραδοθείτε αμέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η ανακοίνωση, η οποία είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στη Χερσώνα, έδωσε εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων στρατιωτών που θα παραδοθούν. Ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη έχουν λάβει εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ολοκλήρωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Χερσώνα και υποχώρησε στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ανέφερε ότι η Ρωσία δεν υπέστη καμία απώλεια προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «συνολικά, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και σχεδόν 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικών οχημάτων έχουν αποσυρθεί» από τη δυτική όχθη του Δνείπερου.

