Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί την Ιορδανία και την Αίγυπτο να δεχτούν εκτοπισμένους από τη Γάζα την ώρα που διογκώνεται το κύμα επιστροφής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα να δεχτεί στο έδαφος της χώρας του Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και εντός της ημέρας θα υποβάλει ανάλογο αίτημα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το BBC. Ως «τόπο κατεδάφισης», περιγράφει ο αμερικανός πρόεδρος τη Γάζα και τονίζει προς το καθεστώς του Αμάν: «Θα ήθελα να αναλάβετε μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, γιατί κοιτάζω ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και είναι χάος. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους».

Την Τετάρτη αναμένεται να φτάσει στο Τελ Αβίβ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews, Γιώργος Σιδέρης.

Σε αντίθεση με τους ακροδεξιούς συμμάχους του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ, που έκαναν λόγο για σπουδαίο σχέδιο, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ όχι μόνο το αποκήρυξαν, αλλά κατηγόρησαν τον Πρόεδρο Τραμπ ότι ενθαρρύνει τα εγκλήματα πολέμου.

Η Χαμάς έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και τα σχόλια πιθανότατα θα εξοργίσουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, για τους οποίους είναι το σπίτι τους, σχολιάζει το BBC, παραθέτοντας σχόλιο από το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ: «Ο Παλαιστινιακός λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας υπέμεινε θάνατο και καταστροφή για 15 μήνες, χωρίς να εγκαταλείψει τη γη του. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχτούν καμία προσφορά ή λύση, υπό τον τίτλο της ανοικοδόμησης».

«Ο λαός μας, όπως ματαίωσε όλα τα σχέδια για εκτοπισμό και μια εναλλακτική πατρίδα εδώ και δεκαετίες, θα ματαιώσει και τέτοια έργα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να φτάσουν στη βόρεια Γάζα έχουν σταματήσει στο στρατιωτικό φράγμα Netzarim, που χωρίζει τη βόρεια και τη νότια Γάζα και ελέγχεται από ισραηλινά στρατεύματα. Οι εικόνες δείχνουν «δεκάδες χιλιάδες ακινητοποιημένους».

Tens of thousands of Palestinians at the Netzarim Corridor in central Gaza 🇵🇸 prevented by Israeli 🇮🇱 occupation forces from returning to northern Gaza.



Proof, if it was ever needed, that occupation is imprisonment.pic.twitter.com/0znrQKi4Pw