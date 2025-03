Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει το ξήλωμα των αμερικανικών δημόσιων μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στο εξωτερικό

Η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε σε αργία το προσωπικό των ραδιοφωνικών δικτύων Voice of America (VOA), Radio Free Asia, Radio Free Europe και άλλους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από αμερικανικούς πόρους, παγώνοντας αιφνιδιαστικά τις δραστηριότητες μέσων που θεωρούνται δημοκρατικά αντίβαρα σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι των Voice of America (VOA), Radio Free Asia, Radio Free Europe και άλλων οργανισμών έλαβαν χθες, Σάββατο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους πληροφορεί ότι απαγορεύεται η πρόσβαση στα γραφεία τους, ενώ ειδοποιήθηκαν να παραδώσουν τις δημοσιογραφικές τους ταυτότητες, τα επαγγελματικά τους τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση, που επικρίθηκε σφοδρά από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, εκδόθηκε μία ημέρα αφού ο Τραμπ εξέδωσε διάταγμα που κατατάσσει την κυβερνητική υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα μέσα αυτά (USAGM) στα «άχρηστα στοιχεία της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας».

Ενας από τους εκπροσώπους Τύπου του Λευκού Οίκου έγραψε στο Χ «στο επανιδείν» σε 20 διαφορετικές γλώσσες, για να συνοδεύσει με την ειρωνική αυτή ανάρτηση την ανακοίνωση για το Voice of America που λειτουργεί σε πολλές χώρες και έχει εβδομαδιαίο ακροατήριο 350 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της USAGM.

Ο επικεφαλής του Radio Free Europe/Radio Liberty, που ξεκίνησε να εκπέμπει στο σοβιετικό μπλοκ κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, χαρακτήρισε τις περικοπές στη χρηματοδότηση «τεράστιο δώρο στους εχθρούς της Αμερικής».

Radio Free Europe/Radio Liberty is a world treasure. For 75-years, this storied organization has made the world safer. Audiences view us as lifelines to the free world. Attempts to defund @RFERL would be a massive gift to America's enemies, many of whom are already celebrating pic.twitter.com/ya1GaadkgZ