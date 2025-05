Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα στο 50%

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στις ξένες εισαγωγές χάλυβα από 25% σε 50%, αυξάνοντας την πίεση στους παγκόσμιους παραγωγούς χάλυβα και εμβαθύνοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

Εάν τελικά ο Τραμπ επιμείνει στην απόφασή του, θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω η τιμή του μετάλλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατοικιών, αυτοκινήτων και άλλων αγαθών.

Η τιμή των προϊόντων χάλυβα έχει αυξηθεί κατά περίπου 16% από τότε που ανέλαβε πρόεδρος, σύμφωνα με τον Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε ένα εργοστάσιο της US Steel στην Πενσυλβάνια όπου επίσης διαφήμισε τη συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής χαλυβουργίας και της ιαπωνικής Nippon Steel.

«Πρόκειται να επιβάλουμε αύξηση κατά 25%. Θα αυξήσουμε από το 25% στο 50%, τους δασμούς στον χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γεγονός που θα διασφαλίσει ακόμη περισσότερο τη βιομηχανία χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.

“We are going to be imposing a 25% increase. We’re going to bring it from 25% to 50%—the tariffs on steel into the United States of America—which will even further secure the steel industry in the United States.” –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/ASaAjXxLDE