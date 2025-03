Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε απόψε ότι ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στην Ουάσινγκτον δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στη χώρα.

«Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί τους και επομένως θεωρείται ανεπιθύμητο πρόσωπο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Εμπραχίμ Ρασούλ είναι βετεράνος διπλωμάτης που είχε υπηρετήσει ως πρεσβευτής της Ν. Αφρικής στην Ουάσινγκτον και επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Διορίστηκε ξανά στη θέση αυτή τον περασμένο Νοέμβριο.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx