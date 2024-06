Ο Μακρόν λέει ότι η Γαλλία θα διαθέσει πολεμικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξή του σε γαλλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς την Πέμπτη, είπε πως η Γαλλία σχεδίασε να μεταφέρει πολεμικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία.

Το Mirage 2000 είναι ένα γαλλικό πολλαπλών ρόλων, μονοκινητήρων, μαχητικό τζετ τέταρτης γενιάς.

🚨 🇫🇷 🇺🇦 BREAKING: French President Macron announced plans to transfer Mirage 2000-5 multirole fighter jets to Ukraine! This updated variant features advanced avionics, countermeasures, radars, and weapons for air-to-air, air-to-ground, and air-to-sea. ✊ pic.twitter.com/efmVHCohis