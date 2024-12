Ο Λουίτζι Μαντζιόνε οδηγήθηκε ωρυόμενος στο δικαστήριο – Τα «παράσιτα» και η «νοημοσύνη του αμερικανικού λαού»

Φωνάζοντας και προσπαθώντας να αντισταθεί στους αστυνομικούς που τον συνόδευαν έφθασε την Τρίτη στο δικαστήριο για την ακρόαση έκδοσής του, ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 26χρονος που συνελήφθη για τον φόνο του CEO της UnitedHealthCare.

Ο εξαγριωμένος κατηγορούμενος ούρλιαζε καθώς τον οδηγούσαν σε δικαστήριο της Πενσυλβάνια για την ακρόαση, φωνάζοντας στους δημοσιογράφους: «Είναι εντελώς άσχετο και προσβάλλει τη νοημοσύνη του αμερικανικού λαού».

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σπρώξουν βιαστικά, μέσα από την πόρτα του κτιρίου, καθώς εκέινος συνέχιζε να φωνάζει.

Ο ύποπτος εμφανίστηκε στο δικαστήριο ντυμένος με πορτοκαλί φόρμα.

Στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το χειρόγραφο «μανιφέστο» που βρέθηκε στο σακίδιο του ύποπτου «δολοφόνου» Λουίτζι Μαντζιόνε. Ο 26χρονος που φέρεται να πυροβόλησε πισώπλατα τον Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη δηλώνει «προς τους ομοσπονδιακούς, ότι δεν συνεργαζόταν με κανέναν» όπως ανέφερε αξιωματούχος στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας. Είπε μάλιστα ότι ο Μαντζιόνε «ζητά συγγνώμη για το έγκλημα τονίζοντας ωστόσο ότι «έπρεπε να γίνει, ενάντια σε παράσιτα από ιδιωτικές εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης».

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη πέντε ημέρες μετά στην Αλτούνα της Πενσιλβάνια, 450 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, όταν υπάλληλος εστιατορίου, τον «αναγνώρισε» ως τον ένοπλο που με καλυμμένο πρόσωπο δολοφόνησε τον 50χρονο στις 4 Δεκεμβρίου και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αποκάλυψε πως στους τρεις κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, ήταν χαραγμένα τρία ρήματα: «Αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι».

Εγγονός πλούσιου, αυτοδημιούργητου επιχειρηματία του κλάδου κατασκευών ο φερόμενος ως δράστης έχει ξάδερφο τον βουλευτή του Μέριλαντ, Νίνο Μαντζιόνε.

Ο 26χρονος αποφοίτησε με έπαινο από το σχολείο της «ελίτ» Gilman στη Βαλτιμόρη.

The first photo is the original image released by the NYPD of the assassin responsible for Brian Thompson's murder. The subsequent images are of the suspect believed to be involved in this crime.



What are we thinking about these photos? Do y'all think this is the assassin? pic.twitter.com/OQpIyccp2t