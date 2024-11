Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κρίθηκε ένοχος για βιασμό

Ένοχος για βιασμό και κακοποίηση κρίθηκε ο πρώην παλαιστής του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, με το Δικαστήριο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, να επιδικάζει την υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης το 2018.

Η Νικίτα Χαντ μήνυσε τον πρωταθλητή του UFC για βιασμό και ξυλοδαρμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2018 σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου, ζητώντας αποζημίωση.

Το δικαστήριο μετά από διαβούλευση έξι ωρών και 10 λεπτών ανάμεσα στους ενόρκους, ανακοίνωσε πως ο ΜακΓκρέγκορ θα πληρώσει αποζημίωση 248.000 δολαρίων.

Ο αθλητής έχει καταθέσει στο δικαστήριο πως δεν βίασε την Χαντ, υποστηρίζοντας πως είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή στο ξενοδοχείο Beacon Hotel. Αρνήθηκε επίσης ότι χτύπησε την ενάγουσα.

H ίδια κατηγόρησε για κακοποίηση και τον Τζέιμς Λόρενς, φίλο του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ωστόσο το δικαστήριο τον έκρινε αθώο.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την απόφαση, η Νικίτα δήλωσε ότι όλες οι εβδομάδες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ήταν «εφιαλτικές».

Το θύμα υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο παλαιστής την ακινητοποίησε στο κρεβάτι, προσπάθησε να την πνίξει τρεις φορές και την κακοποίησε σεξουαλικά.

'I want to show Freya, and every other girl and boy that you can stand up for yourself if something happens to you, no matter who the person is – and justice will be served'



Nikita Hand speaking after winning her case against Conor McGregor pic.twitter.com/ZgLP5EjGPe