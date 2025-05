Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ ανακοίνωσε νέα συνομιλία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι είχε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, «καθώς Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας δασμούς». «Παραμένουμε σε επαφή καθώς προτεραιότητα της ΕΕ είναι η εξεύρεση λύσης», επισημαίνει ο Επίτροπος σε ανάρτησή του.

Another call with 🇺🇸 Secretary @howardlutnick. Our time and effort fully invested, as delivering forward-looking solutions remains a top EU priority. Staying in permanent contact. pic.twitter.com/5ZmyxN7ubq