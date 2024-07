Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Μπορέλ καταδικάζει το «λουτρό αίματος» στο προσαρτημένο από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε χθες Σάββατο το «λουτρό αίματος», αναφερόμενος στον θάνατο 11 ανθρώπων, κυρίως νέων, σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα, προσαρτημένα στο Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, εξαιτίας εκτόξευσης ρουκέτας από τον Λίβανο, ζητώντας να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τούτο το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

Shocking images from the soccer field in the Druze town of Majdal Shams.



I strongly condemn this bloodbath.



We need an independent international investigation into this unacceptable incident.



We urge all parties to exercise utmost restraint and avoid further escalation.