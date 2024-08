Ο Έλον Μάσκ συγκρούεται και πάλι με το Λονδίνο για τις διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης

Ο Έλον Μασκ δεν φαίνεται να πτοείται από τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε χθες η Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με το σχόλιό του πριν από λίγες ημέρες ότι «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το σχόλιο του Μασκ για τα βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης που σημειώνονται καθημερινά μετά τη σφαγή τριών κοριτσιών στη βορειοδυτική Αγγλία εξόργισε το Λονδίνο.

Χθες, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Keir Starmer δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για σχόλια όπως αυτά». «Αυτό που είδαμε σε αυτή τη χώρα είναι οργανωμένη τραμπούκικη συμπεριφορά που δεν έχει θέση στους δρόμους μας ή στο διαδίκτυο… Μιλάμε για μια μειοψηφία τραμπούκων που δεν εκπροσωπούν τη Βρετανία… Ο πρωθυπουργός δεν συμμερίζεται αυτά τα συναισθήματα του Μασκ» , δήλωσε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Στάρμερ.

