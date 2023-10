Ο Μασκ λέει ότι θα αποκαταστήσει μέσω του Starlink τις τηλεπικοινωνίες στη Γάζα

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι το δορυφορικό σύστημα Starlink της εταιρείας του, της SpaceX, θα παράσχει τηλεπικοινωνιακή σύνδεση στους «διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αρωγής» που εργάζονται στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ διευκρίνισε ότι δεν είναι σαφές ποιος ελέγχει το διαδίκτυο στη Γάζα όμως «γνωρίζουμε πως κανένας τερματικός σταθμός δεν έχει ζητήσει σύνδεση σε αυτήν την περιοχή».

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar]— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023