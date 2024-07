Ο διάλογός Τραμπ με τους πράκτορες του FBI μετά από την δολοφονική επίθεση – «Περιμένετε να πάρω τα παπούτσια μου»

Σοκ και δέος στις ΗΠΑ και διεθνώς μετά από την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί αυτί του, και στη συνέχεια φυγαδεύτηκε δείχνοντας, πάντως, πως είναι καλά στην υγεία του.

Το Sky News εφερε στο φως της δημοσιότητας τις εντολές που αντάλλαξαν τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας αλλά και τη συνομιλία τους με τον Τραμπ, ενόσω βρίσκονταν γύρω του ώστε να τον προστατεύσουν.

Τις επίμαχες στιγμές, αφού αντάλλαξαν γρήγορα εντολές, τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας βοήθησαν τον Τραμπ να σηκωθεί, φτιάχνοντας έναν κύκλο γύρω του για ασφάλεια.

Λιγότερα από δύο λεπτά μετά τους πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε και επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο SUV όχημα.

