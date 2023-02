Ο αντίκτυπος της παρουσίας των Ελλήνων διασωστών κοσμεί τα τουρκικά πρωτοσέλιδα

Για την θετική αποτίμηση της ελληνικής διασωστικής ομάδας στην Τουρκία και στην εκτενή παρουσίαση της χθεσινής συνέντευξης Τύπου των ανθρώπων της ΕΜΑΚ μίλησε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ η Αριάνα Φερεντίνου παρουσιάζοντας τους τίτλους των κορυφαίων ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

«Όλοι έχουν αποσπάσματα από την συνέντευξη του γιατρού Σωκράτη Δούκα, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη της ομάδας έρευνας και διάσωσης που έστειλε η Ελλάδα στην Τουρκία λίγες ώρες μετά τον σεισμό».

Από το «Εfxaristo Poli File» που γράφει η εφημερίδα Hurriyet στο πρωτοσέλιδό της όλοι οι τίτλοι έχουν μια έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη δουλειά των Ελλήνων διασωστών.

«Όλοι στην Τουρκία μας καλωσόρισαν. Όπου κι αν πήγαμε, όλοι μας αγκάλιαζαν», γράφει ο τουρκικός τύπος μεταφέροντας τις δηλώσεις του κ. Δούκα

Tαυτόχρονα, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην Τουρκία και το θέμα της μετάθεσης της ημερομηνίας των εκλογών.

