Ντόναλντ Τραμπ: Δεν μπήκα με τσαμπουκά στο «Μόνος στο σπίτι 2», με παρακάλεσαν – Η αντίθετη άποψη του σκηνοθέτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε οργισμένα τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη της ταινίας «Μόνος στο σπίτι 2 – Χαμένος στη Νλεα Υόρκη» ότι ο ίδιος τον εκφόβισε για να πάρει μέρος στο έργο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του 1992 σε μια σκηνή που γυρίστηκε στο ξενοδοχείο Plaza, το οποίο τότε του ανήκε.

Ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους είπε ότι ο Τραμπ επέμενε να εμφανιστεί στην ταινία αν χρησιμοποιούσαν το ξενοδοχείο ως τοποθεσία.

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι οι σκηνοθέτες τον «παρακαλούσαν» να εμφανιστεί. «Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω. Ήταν πολύ καλοί, αλλά πάνω απ’ όλα επίμονοι», έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social την Τετάρτη.

«Συμφώνησα, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Αυτή η μικρή εμφάνιση απογειώθηκε σαν πύραυλος και η ταινία ήταν μεγάλη επιτυχία, και εξακολουθεί να είναι, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων», ανέφερε. «Ο κόσμος μου τηλεφωνεί κάθε φορά που προβάλλεται».

«Αν ένιωθαν ότι τους εκφοβίζουν ή ότι δεν με ήθελαν, γιατί με έβαλαν και με κράτησαν εκεί, για πάνω από 30 χρόνια;», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Επειδή ήμουν, και εξακολουθώ να είμαι, σπουδαίος για την ταινία, γι’ αυτό!».

Τα αρχικά σχόλια του σκηνοθέτη έγιναν σε συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο Business Insider, αν και έλαβαν δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Ο Κρις Κολόμπους είπε ότι ο Τραμπ ζήτησε μια γρήγορη εμφάνιση πέρα από τη συνήθη αμοιβή για τα γυρίσματα στο ξενοδοχείο.

«Πληρώσαμε την αμοιβή, αλλά είπε επίσης ότι “ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το Plaza είναι αν είμαι στην ταινία“», δήλωσε ο Κολόμπους. «Έτσι συμφωνήσαμε να τον βάλουμε στην ταινία».

Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι «τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια».

Στην ταινία, ο πρωταγωνιστής Kevin McCallister – τον οποίο υποδύεται ο Macaulay Culkin – χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα του πατέρα του για να κάνει check-in στο Plaza, όπου ο Τραμπ του δίνει βοηθητικά οδηγίες για το λόμπι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει δεκάδες σύντομες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το Sex and the City, το Zoolander, το Wall Street: Money Never Sleeps και Two Weeks Notice.

Πηγή: BBC

