Ντόναλντ Τουσκ: Θα υποστηρίξω την Κάγια Κάλας – Κατανοεί καλά την πραγματικότητα της Ουκρανίας και της Ρωσίας

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε από τις Βρυξέλλες πως θα στηρίξει την Κάγια Κάλας. Η Εσθονή πρωθυπουργός Kάγια Κάλας, φιλελεύθερη, ενδέχεται να οριστεί Ύπατη Εκπρόσωπος για τις εξωτερικές υποθέσεις, στη θέση δηλαδή του Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε ανάρτησή στο “Χ”, ενέφερε: «Θα υποστηρίξω την @KajaKallas. Η κ. Πρωθυπουργός κατανοεί πολύ καλά την πραγματικότητα της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αντιπροσωπεύει επίσης τη στάση που θα κρατούσε η Πολωνία.

