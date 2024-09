Ντέιβιντ Λάμι: Η κατάσταση στο Λίβανο είναι «ταχέως εξελισσόμενη»

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι προέτρεψε για άμεση κατάπαυση του πυρός μετά από συνομιλία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σχετικά με την κλιμακούμενη σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου. Και οι δύο αξιωματούχοι υπογράμμισαν την ανάγκη να επιστρέψουν σε μια πολιτική λύση για την αποτροπή περαιτέρω βίας.

Τόσο ο Λάμι όσο και ο Μπλίνκεν συμφώνησαν για τη σημασία της στάσης που τηρήθηκε στον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, για άμεση κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή στον πολιτικό διάλογο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας, ότι η κατάσταση στον Λίβανο είναι «ταχέως εξελισσόμενη».

«Από τότε που ανέλαβα το αξίωμα τον Ιούλιο, έχω παροτρύνει τους Βρετανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση από τον Οκτώβριο του 2023 προέτρεπε τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου να μην ταξιδεύουν στο Λίβανο» δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι.

Speaking to @SecBlinken this evening, we were clear on the need for a diplomatic solution in the Middle East.



The UK is calling for an immediate ceasefire and the implementation of a political plan that allows displaced Israeli and Lebanese civilians to return to their homes.