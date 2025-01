Νότια Κορέα: Υποστηρικτές του Γιουν εισέβαλαν στο δικαστήριο μετά την παράταση της κράτησης του έκπτωτου προέδρου

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας, σήμερα, Κυριακή παρέτεινε την κράτηση του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ για 20 ημέρες, οδηγώντας σε βίαιες διαμαρτυρίες εκατοντάδων οργισμένων υποστηρικτών του που έσπασαν παράθυρα και εισέβαλαν στο εσωτερικό του δικαστηρίου.

Ο Γιουν έγινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώτος εν ενεργεία Νοτιοκορεάτης πρόεδρος που συλλαμβάνεται καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξέγερση που σχετίζονται με την αποτυχημένη και βραχύβια κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου που είχε σαν αποτέλεσμα να βυθιστεί η χώρα σε πολιτική αναταραχή.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου οι υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου κατέκλυσαν το κτίριο, ενώ τα ΜΑΤ προσπαθούσαν να τους απωθήσουν.

Βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να εκτοξεύουν πυροσβεστήρες στις δυνάμεις της αστυνομίας που φρουρούσαν την μπροστινή είσοδο.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν πλαστικές καρέκλες, μεταλλικές δοκούς και ασπίδες που κατάφεραν να αποσπάσουν από τους αστυνομικούς. Κάποιοι εθεάθησαν να πετούν αντικείμενα και να χρησιμοποιούν πυροσβεστήρες, καταστρέφοντας έπιπλα και γυάλινες πόρτες. Φώναζαν ζητώντας να δουν τη δικαστή που είχε εκδώσει το ένταλμα, αλλά εκείνη είχε ήδη φύγει.

Η αστυνομία, ανακοίνωσε αποκατέστησε την τάξη λίγες ώρες αργότερα και ότι είχε προβεί σε περίπου 90 συλλήψεις διαδηλωτών.

«Θα εντοπίσουμε τους περισσότερους από αυτούς που διέπραξαν παράνομες πράξεις ή τις υποκίνησαν και βοήθησαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία της Σεούλ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι διαδηλωτές που εισέβαλαν στο δικαστήριο και

κατέστρεψαν την περιουσία του αποτελούσαν σοβαρή πρόκληση για το κράτος δικαίου.

Ο εκτελών χρέη αρχηγού της αστυνομίας Λι Χο Γιονγκ δήλωσε ότι η αστυνομία θα μπορούσε επίσης να

διερευνήσει τις απειλές κατά του δικαστή που εξέδωσε ένταλμα για την παράταση της κράτησης του προέδρου Γιουν.

Υπήρξαν περίπου 40 μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Μερικοί τραυματισμένοι αστυνομικοί εθεάθησαν να περιθάλπονται σε ασθενοφόρα. Το δικαστήριο ανέφερε ότι προσπαθούσε να επιβεβαιώσει αν τραυματίστηκε κάποιο μέλος του προσωπικού και να εκτιμήσει τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι του

Οι δικηγόροι του Γιουν έχουν υποστηρίξει ότι η σύλληψη είναι παράνομη επειδή το ένταλμα εκδόθηκε από λάθος δικαιοδοσία και η ανακριτική ομάδα δεν είχε εντολή για την έρευνά της.

Ο Γιουν, ο οποίος κρατείται από τότε που συνελήφθη την Τετάρτη σε μια μαζική επιχείρηση των διωκτικών αρχών στο συγκρότημα κατοικιών του, αντιμετωπίζει πιθανές κατηγορίες για εξέγερση. Παρόλο που οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας έχουν ευρεία ασυλία από διώξεις όσο βρίσκονται στο αξίωμά τους, η προστασία αυτή δεν επεκτείνεται στις κατηγορίες για εξέγερση ή προδοσία.

Το Γραφείο Διερεύνησης Διαφθοράς για Υψηλόβαθμους Αξιωματούχους, το οποίο ηγείται κοινής έρευνας με την αστυνομία και τον στρατό, μπορεί τώρα να παρατείνει την κράτηση του Γιουν σε 20 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μεταφέρει την υπόθεση στους εισαγγελείς για την απαγγελία κατηγοριών.

Οι δικηγόροι του Γιουν δήλωσαν ότι μίλησε για περίπου 40 λεπτά στον δικαστή κατά τη διάρκεια της σχεδόν πεντάωρης ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών το Σάββατο. Η νομική του ομάδα και οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς παρουσίασαν αντίθετα επιχειρήματα σχετικά με το αν πρέπει να τεθεί υπό κράτηση.

Ο Σεόκ Ντονγκ-χιέον, ένας από τους δικηγόρους του Γιουν, αποκάλεσε την απόφαση του δικαστηρίου να εκδώσει το ένταλμα «την επιτομή του αντισυνταγματισμού και της αντι-κυριαρχίας του νόμου», υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό του Γιουν ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου ήταν μια νόμιμη πράξη διακυβέρνησης. Επισήμανε το χάος στο Δυτικό Δικαστήριο της Σεούλ και δήλωσε ότι η σύλληψη του Γιουν θα εμπνεύσει περισσότερη οργή από τους υποστηρικτές του.

Το Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν εξέφρασε τη λύπη του για τη σύλληψή του, αλλά παρακάλεσε επίσης τους υποστηρικτές του να απέχουν από περαιτέρω βιαιοπραγίες.

Το φιλελεύθερο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο οδήγησε τη βουλευτική προσπάθεια για την παραπομπή του Γιουν στις 14 Δεκεμβρίου, δήλωσε ότι η σύλληψή του θα αποτελέσει «ακρογωνιαίο λίθο για την αποκατάσταση της καταρρεύσας συνταγματικής τάξης».

«Ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ και η νομική μας ομάδα δεν πρόκειται ποτέ παραιτηθεί», δήλωσαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Γιουν, οι οποίοι έχουν καλέσει τον ποινική έρευνα άκυρη, ανέφεραν σε δήλωσή τους.

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλες τις μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες για να διορθώσουμε το λάθος», ανέφεραν οι δικηγόροι, προσθέτοντας ότι η βία στο δικαστήριο ήταν ένα «ατυχές» περιστατικό.

Εάν οι εισαγγελείς απαγγείλουν κατηγορίες στον Γιουν για εξέγερση και κατάχρηση εξουσίας, που είναι οι ισχυρισμοί που εξετάζονται τώρα από τους ερευνητές, θα μπορούσαν να τον κρατήσουν υπό κράτηση έως και έξι μήνες πριν από τη δίκη.

Εάν το πρώτο δικαστήριο τον καταδικάσει και του επιβάλει ποινή φυλάκισης, ο Γιουν θα εκτίσει την ποινή αυτή καθώς η υπόθεση ενδεχομένως θα μεταφερθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σεούλ. Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, η οργάνωση εξέγερσης τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή.

Ο έκπτωτος ηγέτης αναμένεται να συνεχίσει να κρατείται σε απομόνωση στο κέντρο κράτησης της Σεούλ.

Ο εκτελών χρέη προέδρου, αναπληρωτής πρωθυπουργός Τσόι Σανγκ Μοκ, εξέφρασε «έντονη λύπη» για τη βία στο δικαστήριο, λέγοντας ότι «υπονομεύει άμεσα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου». Ζήτησε αυξημένη ασφάλεια στους χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση του Γιουν και μέτρα για τη διασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

