Νότια Κορέα: Την άρση του στρατιωτικού νόμου ανακοίνωσε ο Γιουν Σουκ Γέολ – Οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ ανακοίνωσε ότι θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την ακύρωσή του. Ο Γέολ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν και ότι το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει «το συντομότερο δυνατόν».

«Δέχτηκα την απόφαση που έλαβε η Εθνοσυνέλευση για τη διάλυση και την άρση του στρατιωτικού νόμου», είπε σε ομιλία του στο έθνος που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεχόταν πιέσεις από την αντιπολίτευση, ώστε να άρει τον στρατιωτικό νόμο που επέβαλε νωρίτερα με διάταγμά του. Η Βουλή είχε καταψηφίσει τον νόμο ενώ, ακόμα και το κυβερνών κόμμα του προέδρου, τον καλούσε να άρει τον στρατιωτικό νόμο.

Μετά την απόφαση του προέδρου να άρει τον στρατιωτικό νόμο, πλήθος κόσμου έξω από το Κοινοβούλιο ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Το νοτιοκορεατικό νόμισμα γουόν υποχώρησε σημαντικά έναντι του δολαρίου, μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Γύρω στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) το γουόν υποχωρούσε κατά 1,55% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στο 1.428,09 γουόν ανά δολάριο.

Στρατιώτες επιχείρησαν νωρίτερα να μπουν στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, αφού ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμά.

Ο Γέολ εξήγησε ότι η απόφασή του είχε ως στόχο να «προστατεύσει» τη χώρα από τις «βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και να εξοντώσει στοιχεία εχθρικά προς το κράτος».

Στόχος του προέδρου ήταν η αντιπολίτευση και ιδίως το Δημοκρατικό Κόμμα (DPK) που έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση έχει προχωρήσει σε πολλές διαδικασίες καθαίρεσης μελών της κυβέρνησης καθώς και του ίδιου του προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά. Οργάνωσε επίσης μαζικές διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ άλλων και για να ζητήσει να οριστεί ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει μια υπόθεση χειραγώγησης μετοχών στο Χρηματιστήριο, στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται η Πρώτη Κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χέε.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Situation in Seoul, the military has been deployed to the city. pic.twitter.com/5fQwizaeOD