Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο στο Όσλο – Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK και άλλα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στη «London Pub», ένα νυχτερινό κέντρο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Όσλο.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt

