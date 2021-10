Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2021: Τρεις οι βραβευθέντες για την εμπειρική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες εξ ημισείας από τη μία στον David Card από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια «για την εμπειρική του συμβολή στην οικονομία της εργασίας» και από την άλλη από κοινού στους Joshua Angrist από το Massachusetts Institute of Technology και Guido Imbens από το Πανεπιστήμιο Stanford «για τις μεθοδολογικές συμβολές τους στην ανάλυση αιτιωδών σχέσεων».

