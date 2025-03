Νετανιάχου: Τα πλήγματα στη Γάζα ήταν μόνο η αρχή, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν υπό τους ήχους των πυρών

Στη νέα σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους αναφέρθηκε σε ομιλία του που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε πως τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν μόνο η αρχή και διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει έως ότου η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή.

«Η Χαμάς έχει ήδη νιώσει τη δύναμη του χεριού μας τις τελευταίες 24 ώρες. Και θέλω να σας υποσχεθώ -και σ’ αυτούς- ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε αρχικά.

«Επιστρέψαμε στη μάχη με δύναμη», είπε και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει μέχρι να πραγματοποιήσει όλους τους πολεμικούς του στόχους – την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Hamas is responsible for this war. pic.twitter.com/JRabT6KAv4