Νετανιάχου και Λευκός Οίκος χαιρετίζουν την απελευθέρωση ομήρων – Οργή για βίντεο της Χαμάς με νέες απειλές

Οι τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες που απελευθερώθηκαν, έπειτα από 15 μήνες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «σε σταθερή κατάσταση» ανακοίνωσε το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφού υποβλήθηκαν στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή», είπε στους δημοσιογράφους η Δρ Λένα Κόρεν Φέλντμαν, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ιατρικού Κέντρου Ράμπιν. «Όπως θα ανέμενε κανείς, η μακρά κράτησή τους κάτω από δύσκολες συνθήκες, είναι εμφανής», πρόσθεσε η γιατρός.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την επιστροφή των τεσσάρων γυναικών, που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή, την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό», είπε ο Νετανιάχου μιλώντας τηλεφωνικά στους γονείς της μίας από τις πρώην ομήρους, της Λιρι Αλμπάγκ.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, σε συνεργασία με το Ισραήλ «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Χαιρετίζοντας την απελευθέρωση των τεσσάρων γυναικών, η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε ότι στόχος της είναι «η ειρήνη σε όλη την περιοχή».

Στο βίντεο που μοιάζει με ταινία μικρού μήκους από τη Χαμάς οι όμηροι ευχαριστούν για τη φιλοξενία, μιλούν για σωστή αντιμετώπιση και λαμβάνουν καδραρισμένα πιστοποιητικά και αναμνηστικά μπρελόκ.

Israeli female prisoners thank Hamas during their release today.



They also got their release certificates. pic.twitter.com/tyIMnLUnGc