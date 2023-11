Νέο βίντεο δείχνει τη δράση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου – Ένοπλος στοχεύει με ρουκετοβόλο όχημα με επιβάτες

Με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς να βρίσκεται στην 28η μέρα από την δολοφονική επίθεση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε σε ισραηλινό ιστότοπο δείχνει τη δολοφονία ενός οδηγού με αντιαρματική ρουκέτα. Η εικόνα είναι σκληρή καθώς το αυτοκίνητο και όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό έχουν ανατιναχθεί.

Aτάραχοι οι ένοπλοι της Χαμάς μετά την εν ψυχρώ δολοφονία σε κεντρικό δρόμο του Ισραήλ φαίνεται να πλησιάζουν το όχημα για να ελέγξουν εάν επιβίωσε κανείς από τους άτυχους επιβάτες.

More pure evil! Video of Hamas terrorists from Oct 7th, firing an RPG at an Israeli vehicle, that was trying to escape. pic.twitter.com/MPYiVUNMD3