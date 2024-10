Νεκρός ο Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος των One Direction – Ήταν 31 ετών

Ο Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος του boyband One Direction, πέθανε μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την αστυνομία εκεί. Ήταν 31 ετών.

Ο θάνατος του Πέιν σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην οδό Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας που δόθηκε στο CNN.

Οι διασώστες που έφθασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν αργότερα τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος βρέθηκε στον περίβολο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο μουσικός ήταν περισσότερο γνωστός ως μέλος του διάσημου βρετανικού boyband One Direction. Το συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε επίσης τους Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson και Niall Horan, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2010 μετά από εμφάνιση στο βρετανικό «The X Factor».

Και ενώ το γκρουπ δεν κέρδισε εκείνη τη σεζόν του The X Factor, έγιναν ένα από τα συγκροτήματα αγοριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, γνωστά για επιτυχίες όπως το “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” και “Steal My Girl”. ”

Οι One Direction ανακοίνωσαν ότι έκαναν παύση το 2015. Ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε αργότερα το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 2019 με τίτλο “LP1”. Τον Μάρτιο, ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε το LP του “Teardrops”.

Ο Πέιν είχε έναν γιο, που γεννήθηκε το 2017.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται.

Οι εφημερίδες La Nacion και Clarin αναφέρουν ότι η αστυνομία εκλήθη στο ξενοδοχείο έπειτα από αναφορές για «ταραξία που ήταν πιθανότατα υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ».

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Λίαμ Πέιν είχε παρακολουθήσει συναυλία του πρώην συντρόφου του στο συγκρότημα, One Direction, Νάιαλ Χόραν, στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με το περιοδικό Billboard.

ΠΗΓΗ: CNN

